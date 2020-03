Atalanta-Lazio, cosa succederà? Lo spettro porte chiuse e il rischio rinvio

Sono tempi duri per i tifosi che vogliono seguire la propria squadra del cuore. Anche, soprattutto, per i bergamaschi.

È successo domenica per l’impegno dell’Atalanta a Lecce, con i sostenitori nerazzurri diventati – loro malgrado – vittima di un tira e molla che ha sfiorato il comico, prima del via libera, arrivato circa 24 ore prima dell’inizio del match, che ha portato molti (qualcuno anche per protesta) a rinunciare alla trasferta. Nonostante biglietto aereo e tagliando d’ingresso al Via del Mare già in tasca.

Potrebbe succedere nuovamente sabato, quando – secondo il calendario – è in programma Atalanta-Lazio, un big-match a tutti gli effetti per la corsa Champions dei bergamaschi e per la lotta scudetto dei capitolini.

Di chiaro c’è ben poco: ad oggi quello che si sa è che la partita si giocherà a porte chiuse, senza tifosi.

Ma visto quel che sta succedendo alla Serie A, tra gare rinviate, polemiche e caos totale sulle date dei recuperi, non è detto che il match si disputerà come da programma.

Nello scorso fine settimana sono state rinviate tutte le partite che, in precedenza, si era deciso di non aprire ai tifosi. Non solo l’attesissima Juventus-Inter, ma anche Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e, in ultimo, Sampdoria-Verona.

Per questo è legittimo pensare che, con l’emergenza Coronavirus tutt’altro che superata, nel prossimo weekend possano essere annullati i match in programma nelle zone gialle, quelle regioni considerate a “rischio contagio” (Lombardia in primis).

Oltre alla gara del Gewiss Stadium sono a rischio rinvio anche Spal-Cagliari (sabato 7 marzo ore 20.45), Inter-Sassuolo (domenica 8 marzo ore 15), Verona Napoli (domenica 8 marzo ore 15), Bologna-Juventus (domenica 8 marzo ore 18).

E non è finita qua, perché l’Atalanta la settimana successiva sarà (o, per meglio dire, dovrebbe essere) impegnata a Valencia per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, mercoledì 10 marzo. Si giocherà? Molto probabilmente sì. I tifosi bergamaschi potranno seguire la squadra di Gasperini? Non è così sicuro.

L’unica cosa certa è che, per ora, il calcio ai tempi del Coronavirus è un grande caos. Soprattutto per i tifosi.