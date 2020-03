Ancora Settebello, la Dea vola a Lecce

Ancora una goleada per la squadra di Gian Piero Gasperini. A farne le spese il Lecce, invischiato nella lotta per non retrocedere. Eppure, la sfida allo stadio Via del Mare ha vissuto DI momenti e non ha avuto un andamento a senso unico, come si potrebbe invece pensare dal punteggio: 2 a 7 per i bergamaschi.

La Dea ha vinto alla distanza, ma soprattutto nel primo tempo le montagne russe non sono mancate in quanto, dopo esser passata in vantaggio, si è fatta riprendere per due volte con due grandi conclusioni dei salentini. Lo sbandamento deve essersi fatto sentire nello spogliatoio orobico in quanto gli ospiti sono rientrati in campo con un piglio diverso, godendosi la tripletta di Zapata e mostrando un gioco inarrestabile anche di fronte alle difficoltà degli avversari.

L’Atalanta vince così la terza gara consecutiva, tiene a distanza le inseguitrici Roma e Napoli (che hanno già disputato una gara in più). In attesa di sapere cosa succederà nel calendario di Serie A, Gasperini si gode la sua meraviglia.

LE PAGELLE

Gollini 7: Può solo allungarsi senza speranza sulle belle traiettorie disegnate da Saponara e Donati. Nella ripresa sul 2-3 esce bene su Lapadula lanciato in porta salvando il risultato in un momento decisivo del match .

De Roon 6,5: In Salento deve adattarsi al ruolo di difensore, evitando di esser protagonista di errori se non nell’occasione del primo gol giallorosso nel quale tiene in gioco Saponara.

Caldara 6: Gestisce bene nel complesso la gara e soprattutto in anticipo sbaglia davvero poco. Al 50′ sbaglia la misura del retropassaggio e regala palla a Lapadula: una macchia che poteva costare cara.

Palomino 7: Battagliero come al solito, è quasi perfetto in ogni marcatura e copertura. Coordina molto bene il reparto arretrato rimaneggiato dalle assenze.

Hateboer 6,5: Gasperini si affida ancora a lui sicuramente anche perché offre maggiore copertura e fisicità considerata la situazione della retroguardia. Attacca molto di più la profondità sulla destra, concede il destro a Saponara nella circostanza dell’1-2. Offre comunque buoni spunti e palle interessanti nel cuore dell’area come quella per l’occasione clamorosa di Pasalic.

Freuler 7: Leggermente fuori posizione sul pareggio di Donati. Per il resto conduce l’incontro senza particolari problemi con la consueta intelligenza tattica.

Pasalic 6,5: A centrocampo comanda in coppia con Freuler, anche se nella seconda parte di primo tempo manca la qualità di filtro. In avvio di ripresa si divora la rete del possibile 2-4.

Gosens 6,5: In avanti si vede con un paio di conclusioni stoppate dalla difesa pugliese, mentre in copertura non soffre quasi mai. Gara super tranquilla per il tedesco.

Gomez 7: Calcia alto nel primo tempo da buonissima posizione, spara su Gabriel prima che Ilicic segni il terzo gol, ma il suo lavoro più grande è quello da “tuttocampista”. Esce dopo aver subito una botta da Lucioni, ma ciò non preoccupa (Malinovskyi 6,5: Subentra a risultato già chiuso, ma è caparbio a trovare nel finale la rete con un altro tiro da fuori area)

Ilicic 9: Due assist, uno da corner e uno in acrobazia, per i sigilli di Zapata e il colpo probabilmente dove è un genio a mandare al bar l’intera retroguardia del Lecce. Il professore insegna calcio. Anche lo sloveno esce per una botta al ginocchio, anche in questo caso nulla di particolare da segnalare (Muriel 7: Entra pimpante e, dopo aver preso il palo, partecipa alla giostra del gol, con brivido Var)

Zapata 9: Boom, boom, boom, si fa trovare pronto per siglare tre tap-in che lo fanno schizzare in doppia cifra. Decisivo e incisivo all’ennesima potenza. Anche a livello fisico mostra passi da gigante. Possiamo affermarlo: bentornato Duvan (Tameze s.v.)

Gasperini 9: Probabilmente i muri dello spogliatoio atalantino nell’intervallo sono tremati. Quando la logica direbbe di cambiare in corsa dopo un primo tempo a doppio volto, rientra in campo nei secondi 45 minuti senza cambiare pedine sapendo di avere la qualità superiore per tornare a vincere la sfida. Un mago anche quando spiega la chicca sulla posizione del Papu vicina all’arbitro.