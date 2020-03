Vandali ad Arcene: bottiglie di alcolici e sporcizia lasciati sul sagrato della chiesa

Ancora un atto di inciviltà ad Arcene dove ignoti hanno vandalizzato l’esterno della chiesa di San Rocco.

È successo nella notte tra sabato 29 e domenica 1 marzo quando i cittadini si sono svegliati con il sagrato che assomigliava più ad una discarica, con alcune bottiglie di birra, lattine, liquori, cibo, bicchieri e sacchetti della spesa che sono stati lasciati fuori dall’edificio religioso.

Non è la prima volta che succede sul sagrato della chiesa di San Rocco, situata nel centro di Arcene, a fianco dell’oratorio in via San Giovanni Bosco, perché anche in passato avevano destato scalpore fatti del genere, oltre alle scritte che deturpano l’edificio.

“Da anni va avanti questa storia – denuncia un’abitante del paese – con ragazzi che fino a tarda notte bivaccano tra alcol e urla. È anche capitato anche che giocassero a calcio in mezzo alla strada nonostante le macchine presenti. Ci si augura che situazioni analoghe non si ripetano”.

Anche per contrastare fenomeni come questo, molti Comuni della Bassa e non solo hanno iniziato ad utilizzare sempre più sofisticati impianti di videosorveglianza e fototrappole in grado di identificare i responsabili.