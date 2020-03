Tavernola, schianto auto-moto in galleria: due feriti in ospedale

Brutto incidente nel pomeriggio di domenica 1 marzo in una galleria lungo la Sebina Occidentale, tra Tavernola e Predore.

Lo schianto, avvenuto attorno alle 17 per cause ancora in fase di accertamento, ha coinvolto una moto e un’auto: sul posto in pochi minuti sono arrivate due ambulanze, un’automedica, un elicottero alzatosi in volo da Bergamo, i carabinieri della compagnia di Clusone e i vigili del fuoco, dal distaccamento di Clusone e da quello di Lovere.

Ad avere la peggio sono stati i due occupanti della due ruote, caduti rovinosamente sull’asfalto: dopo le prime cure prestate sul posto dal personale sanitario, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Nella zona si sono create lunghe code, rimaste anche dopo che i vigili del fuoco hanno ripulito e bonificato la zona dell’incidente.