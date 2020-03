Nella notte

Sovere, incendio in un garage con due auto: domato dai vigili del fuoco foto

Le fiamme sono divampate in un garage di via Papa Paolo VI: sul posto in pochi minuti due autopompe da Clusone e Lovere.

Le fiamme sono divampate all’improvviso, mettendo a rischio due auto parcheggiate in un garage di via Papa Paolo VI a Sovere. L’allarme è scattato nella notte tra sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo: la richiesta di intervento ai vigili del fuoco poco prima delle 2.30 e immediatamente il personale del distaccamento di Clusone e di quello di Lovere è giunto sul posto a bordo di due autopompe e una campagnola. Foto 2 di 2

Nel frattempo, però, il proprietario si era già armato di una semplice pompa d’acqua per limitare i danni ai mezzi, riuscendo a tenere le fiamme lontane da uno dei due. Sulla situazione più grave, invece, hanno agito i vigili del fuoco che nel giro di circa un’ora e mezza hanno messo in sicurezza il garage e bonificato la zona compromessa: sconosciute al momento le cause del rogo. © Riproduzione riservata

