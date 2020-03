Si ribalta con l’auto sull’Asse interurbano: paura per una 22enne

Tanta paura, ma per fortuna poche conseguenze fisiche, per una 22enne all’alba di domenica 1 marzo: poco dopo le 6 la giovane si è ribaltata con la sua auto lungo l’Asse interurbano a Bergamo.

L’incidente poco prima dell’uscita per Curnasco-Treviolo-Lallio, per cause ancora in fase di accertamento: è stata la stessa giovane a chiamare i vigili del fuoco, descrivendo la situazione e indicando la propria posizione.

Sul posto è arrivata un’autopompa dal distaccamento di Dalmine e un’auto dalla centrale di Bergamo: i vigili del fuoco hanno provveduto a estrarla, fortunatamente illesa, dalla vettura e a mettere in sicurezza la zona circostante.

La 22enne è stata poi trasportata al Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro in codice verde.