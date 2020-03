Maria De Filippi da Fazio e il ritorno di Sgarbi dalla D’Urso: la tv del 1° marzo

Per la prima serata in tv, domenica 1° marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle tre puntate della fiction “La vita promessa – Parte II”, con Luisa Ranieri, Francesco Arca, Miriam Dalmazio e Stefano Dionisi. Lucky Luciano propone ad Antonio di uccidere Vitale. Carmela è in ansia ma Bruno la calma.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti di stasera ci sarà Maria De Filippi: la conduttrice si rivedrà con Luciana Littizzetto dopo che la comica è stata alla prima puntata del serale di “Amici” trasmessa su Canale5 venerdì 28 febbraio.

Altro ospite sarà il cantante Leo Gassmann, figlio di Alessandro, che ha partecipato all’ultima edizione di X Factor e a Sanremo Giovani 2020.

Su Canale5 alle 21.20 proporrà “Live non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Tra gli ospiti di stasera ci sarà Asia Argento per parlare di ciò che è successo in America con il produttore cinematografico Harvey Weinstein e movimento #MeeTo. Spazio ancora per un confronto tra Pietro Delle Piane, attuale fidanzato della concorrente di Antonella Elia, e Fiore Argento, ex di Delle Piane, paparazzata proprio insieme a lui. Poi arriverà in studio Rodrigo Alves, il Ken Umano diventato Barbie, contro cinque sfere.

Ma non è tutto: ci sarà l’atteso ritorno di Vittorio Sgarbi che probabilmente si scuserà con la conduttrice dopo il litigio della scorsa settimana al fine di tornare a essere riammesso nei salotti di Mediaset. Ci sarà anche Heather Parisi in esclusiva e in collegamento dalla sua casa di Hong Kong per parlare di come vive la sua famiglia con l’emergenza del Coronavirus e infine le cinque sfere contro Clizia Incorvaia, squalificata dal GF Vip per alcune spiacevoli frasi contro Andrea Denver.

Su La7 alle 20.35 “Non è l’arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Amiche da morire”, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore; su Rete4 alle 21.25 “Colpevole d’innocenza”, con Ashley Judd; su Italia1 alle 21.20 “Il principe cerca moglie”, con Eddie Murphy; e su Rai4 alle 21.20 “L’esorcismo di Emily Rose”, con Tom Wikinson.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “I am Soldier”, con Tom Hughes; su La5 alle 21.10 “Un’estate perfetta”, con Lindsey Shaw; e su Iris alle 21 “American Dreamz”, con Hugh Grant.

Rai5 alle 21.15 proporrà un nuovo appuntamento con il documentario “Prossima fermata Oriente”. Dopo una lezione di danza classica di kathak, Michael sale a bordo del treno per Ghazipur, sulle rive del Gange.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo e Justin Chambers. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Non faccio miracoli”, “Caduta lenta”, “Entrambe le parti” e “Ruggire”. Nel primo, si trova in ospedale una famiglia vittima di un incidente ed i componenti finiscono per litigare tra loro. Nel secondo, la condizione di Alex, sia personale sia lavorativa, si fa sempre più complicata. Nel frattempo Meredith e Riggs iniziano a discutere per un caso. Nel terzo, Amelia ha un dubbio, ma non vuole risolverlo. Intanto a due pazienti, una anziana e una giovane, deve essere trapiantato lo stesso organo. Nel quarto, alcuni eventi fortuiti portano la Bailey a ripensare riguardo la posizione di Alex all’interno del Grey Sloan Memorial. Infine, Amelia confessa un suo dramma passato.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; su Real Time alle 20.20 “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni” e su Italia2 alle 21.20 il telefilm “The Big Bang Theory”.