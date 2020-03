Luna cerca compagnia: appena arrivata in canile ma sogna una casa nuova

LUNA

(F – taglia piccola – anno 2008 – appena arrivata in canile)

Sono una scricciola di piccola taglia, dicono che ho 12 anni, ma chi ci crede!

Sono in canile perché la mia padrona non c’è più… le volontarie hanno tanta pazienza con me perché sono un po’ timida e intimorita ma sto imparando ad andare a passeggio e fidarmi delle persone. Un passo alla volta ma sono sicura che c’è la farò così anche io potrò andare a vivere in una nuova famiglia ed essere di nuovo felice.