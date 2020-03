Lecce-Atalanta, la diretta del match

In piena emergenza difesa Gian Piero Gasperini si affida a Marten de Roon: è l’olandese il prescelto per fare un passo indietro, andando così a comporre l’inedito terzetto difensivo completato da Caldara e Palomino. È questa la grande novità dell’insolito pomeriggio calcistico di domenica 1 marzo, dove a scendere in campo sono solamente le due squadre impegnate al Via del Mare, Lecce e Atalanta, dopo i rinvii decisi a tavolino causa Coronavirus.

La nostra diretta del match:

Il primo tempo

13′- Atalanta pericolosa! Corner di Ilicic, sponda di Caldara e deviazione sottoporta di Palomino, sulla riga respinge Majer. Schema identico a quello che ha portato al gol dell’1-1 con la Roma, questa volta non riuscito.

10′- Primi minuti senza emozioni vere e proprie.

1′- Si parte al Via del Mare!

Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula. All. Liverani

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; de Roon, Caldara, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini