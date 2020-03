Lecce-Atalanta, la Curva rinuncia: e per i bergamaschi in Puglia c’è il termoscanner

La decisione è arrivata sabato pomeriggio: la Curva Nord rinuncia alla trasferta di Lecce.

Una presa di posizione netta, in aperta polemica con l’attuale gestione dell’emergenza coronavirus legata al mondo del calcio: “Mercoledì la trasferta di Lecce è stata aperta, venerdì sera è stato chiuso il settore ospiti, il sabato mattina è stato riaperto – è stato spiegato sul gruppo Facebook ‘Sostieni la Curva’ – In modo irrispettoso sono stati presi in giro tutti quei tifosi che hanno preso ferie e prenotato mezzi per muoversi. Non siamo i burattini di nessuno quindi A LECCE NON CI SAREMO. La dignità e il rispetto, per noi, vengono prima di tutto”.

Dopo il lungo tira e molla a livello istituzionale, con misure poco omogenee, la maggioranza dei tifosi nerazzurri seguirà dunque da casa il match con fischio d’inizio alle 15: in Puglia dovrebbero arrivare al massimo 200 tifosi.

E ad attenderli, come racconta il Nuovo Quotidiano di Puglia, ci sarà la novità del termoscanner, al quale saranno sottoposti nell’area del pre-filtraggio: un provvedimento preso dal comitato provinciale leccese per l’ordine pubblico, che ha stabilito la misurazione della temperatura corporea per i supporter bergamaschi prima dell’ingresso ai tornelli.

Ma non solo nel settore ospiti: alla stessa procedura saranno sottoposti anche tutti coloro che si accomoderanno in tribuna centrale.