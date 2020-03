In affido ai servizi sociali ma sorpreso a spacciare: arrestato un 57enne

Si trovava in affidamento prova ai servizi sociali per reati inerenti gli stupefacenti ma i carabinieri della Compagnia di Clusone lo hanno pizzicato nell’atto di cedere della droga: così la misura nei suoi confronti si è inevitabilmente tradotta in arresto.

Le manette sono scattate ai polsi di S.G., classe 1952, celibe e pregiudicato: i carabinieri della stazione di Costa Volpino nella tarda serata di sabato 29 febbraio lo hanno sorpreso mentre cedeva dello stupefacente a un 44enne incensurato, poi segnalato alla Prefettura come assuntore.

Il 57enne arrestato alle spalle ha una lunga serie di condanne per reati collegati al mondo della droga ed è per questo soggetto noto alle forze dell’ordine, non solo della provincia di Bergamo ma anche di quelle di Brescia e Cuneo, sin dal lontano 1975.

Dalla successiva perquisizione personale e domiciliare, i militari dell’Arma hanno trovato nella sua disponibilità 14 grammi di cocaina, 0,5 grammi di eroina e 0,5 grammi di un mix tra le due. Rinvenuto, inoltre, un bilancino di precisione e tutto il materiale idoneo al confezionamento della droga, oltre a 290 euro ritenuto provento dell’attività illecita.

In attesa del processo per direttissima, l’uomo è stato messo agli arresti domiciliari.