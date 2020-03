Ilicic è spettacolo allo stato pure, Zapata è tornato il bomber che ci era mancato

GOLLINI 6,5: Sul gol di Donati è un portiere normale. Sul retropassaggio suicida di Caldara ritorna super.

DE ROON 6,5: Non è un terzino e questo lo sanno tutti, anche Saponara che lo mette in difficoltà. Da capitan futuro si adegua con una prestazione di grande disciplina tattica, sfiora il gol con un gran tiro che esce di poco al 35’ del primo tempo.

CALDARA 6: Con Eolo Dio del vento spaventa Donati nell’azione dell’autorete che apre la cavalcata dell’Atalanta. Un suo timido contrasto su Lapadula a metà campo innesca il contropiede del gol di Saponara. Suicida o confuso quando innesca un passaggio a Gollini che è un assist per Lapadula. Chiude a destra confermando che deve ancora ritrovare la giusta mentalità.

PALOMINO 6,5: Si prende pochi rischi, sfiora anche il gol, dopo tredici minuti, perché troppo gentile di testa davanti alla porta. Da centrale diventa insuperabile per gli attaccanti salentini.

HATEBOER 6,5: Non chiude su Saponara in occasione del suo gol. Altra musica dopo il tè caldo, con un paio di assist che Pasalic di nuovo non sfrutta, come al 35’ del secondo tempo.

FREULER 7: Innesca Hateboer nell’azione che porta al quarto gol. Domina la metà campo, sempre propositivo nel distribuire il gioco come nel mantenere la posizione a difesa del vantaggio.

PASALIC 6: Si mangia l’ennesimo rigore in movimento al 4’ del secondo tempo. Rimedia con l’assist per Zapata che vale il secondo gol dell’attaccante. Davanti alla porta conferma la poca lucidità al 35’ del secondo tempo mancando una facile occasione.

GOSENS 7: Sempre positivo ad innescare gli attacchi a sinistra, corre in aiuto dei compagni in difficoltà, spesso non viene assistito a dovere senza mai lamentarsi.

GOMEZ 7: Se la prende con il terreno per un tiraccio in curva al 24’. Dal suo piede dipende il ritmo della squadra e i tempi di inserimento in area. Quando ci prova lui davanti a Gabriel rimedia Ilicic . Esce senza il sorriso abituale per un pestone di Lucioni.

MALINOVSKYI (Dal 23′ st) 6,5: Scalpita, in un’altra squadra la sua panchina sarebbe una bestemmia. Si adegua con l’assist a Muriel per il sesto gol, non rinuncia al suo sinistro che vale il settimo.

ILICIC 7,5: Accerchiato da almeno tre difensori che si alternano in marcatura, si beve anche il vento. Al 12’ incespica a due passi dal tap-in del gol, poi non sbaglia niente, diventa da Oscar come migliore attore protagonista. Un capolavoro il suo gol, non vuole segnare con il destro che usa per accarezzare la palla e portarla sul sinistro, a rimediare al Papu che aveva sparato su Gabriel in uscita.

MURIEL (Dal 18′ st) 6,5: Dopo che Gabriel gli nega il gol con un grande riflesso, ci riprova sul filo del fuorigioco. E la Var è costretta a dargli ragione.

ZAPATA 7: L’Italia ha conosciuto tre tenori della lirica, nel calcio il trio dei nerazzurri non ha rivali. La tripletta del colombiano e quello di Ilicic portano a 33 centri. Tutto facile per Zapatone. Di nuovo “al segna semper lù”.

GASPERINI 7,5: Numeri straordinari che fanno dell’Atalanta la vera novità del mediocre campionato italiano. Un fatto unico, Coronavirus e palazzo romano si rassegnino a rivedere Sergio Leone con Giù la Testa.