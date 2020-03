“Coronavirus, in Lombardia 984 i casi positivi, 31 i decessi; a Bergamo 209 contagiati”

Mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firma il decreto con il provvedimenti urgenti per sostenere l’economia ai tempi del Coronavirus soprattutto nelle aree più colpite, al Pirellone l’assessore al Welfare Giulio Gallera e il presidente Attilio Fontana parlano ai lombardi facendo il punto della situazione.

“Difficile parlare di ripartenza se non si supera questa difficile situazione sanitaria”, dichiara Fontana.

E Gallera: “Siamo arrivati a 984 casi positivi (1577 in tutta Italia): 406 ricoverati non in terapia intensiva, 196 in terapia intensiva, 375 positivi asintomatici, 73 sono le persone dimesse con trasferimento a domicilio; 31 i decessi, tutti over 80. Nella provincia di Bergamo 209 positivi. Area Bergamo rimane area critica e l’ospedale Papa Giovanni sostiene tutte le criticità, lo stiamo sostenendo”.

L’assessore spiega di avere “chiesto e raccolto disponibilità sia per i posti letto che per entrare a far parte nella gestione dell’emergenza dalle cliniche private accreditate. Siamo molto orgogliosi della risposta: li abbiamo chiamati oggi alle 10. E la risposta è arrivata. Oggi i posti ci sono nelle terapie intensive, ma è necessario averne un numero significativo a disposizione, così come servono posti per la sanità ordinaria. La San Donato ha messo a disposizione 14 medici: servono medici specializzati in vari settori, ma ci stanno rispondendo in modo positivo”.

Per lunedì è in programma una riunione operativa dei direttori sanitari in cui verranno definite le disponibilità

Circa il reclutamento del personale infermieristico: “Abbiamo chiesto la possibilità di anticipare le lauree degli infermieri e ci hanno dato risposte positive così avremo a disposizione un numero alto di infermieri già dal 10 marzo”.

La Regione Lombardia ha stanziato 40 milioni per le Ats per l’acquisto di materiale, 10 milioni per assunzione personale. “L’Oms ha espresso giudizi molto positivi per le azioni che Regione Lombardia ha messo in campo e vorrebbe assumerle come modello per altri Paesi” ha spiegato non senza orgoglio Gallera.

E ha dato altri numeri: “Noi abbiamo oggi 9000 persone in sorveglianza diretta, circa 375 positivi asintomatici in isolamento e poi i pazienti che hanno superato la polmonite, ma, essendo ancora positivi, vanno messi a domicilio vi rimangono 14 giorni, si tratta di una mole importante di persone che dev’essere seguita perché rimanga in isolamento”.

E un monito: “Chi ha più di 65 anni rallenti gli scambi di socializzazione: si tratta della categoria più vulnerabile, li supporteremo, con l’aiuto dei Comuni”.

Infine le limitazioni per la settimana che va a iniziare e che proseguiranno fino all’8 marzo:

cinema e teatri chiusi,

musei aperti ma vengono contingentati in entrata e si introduce un elemento per evitare assembramento: distanza almeno un metro dall’altro.

Confermata la sospensione delle lezioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono essere aperti i plessi e sanificati, laddove si riesce ok a e-learnig.

Sospesi tutti i concorsi.

Bar, pub e ristoranti: consentito l’accesso con limitazione dei posti a sedere e distanza almeno un metro l’uno dall’altro.

Chiuse le palestre, piscine, centri benessere, centri termali.

Sono aperti in Lombardia gli impianti sciistici con capienza ridotta di un terzo.

Cerimonie religiose sospese fino all’8 marzo.

Per Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona:

Nel weekend prossimo le medie e grandi strutture e vendite dentro i centri commerciali vengono chiusi ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita alimentari.

I mercati sono aperti tranne sabato e domenica.