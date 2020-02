Virus e batteri: come e perchè lavarsi bene le mani

Lavarsi le mani è un’azione importante: è il primo passo per effettuare una corretta prevenzione. In questo modo si rende più difficile a virus e batteri la possibilità di infettare il nostro organismo.

Lavarsi le mani, anche quando non sono visibilmente sporche, è una buona abitudine e un gesto opportuno. Lavarsi le mani significa aver cura del prossimo: i microrganismi presenti nel nostro corpo si depositano sulle mani ed è possibile trasmetterli toccando superfici e persone. Proprio per questo motivo Habilita ha deciso di promuovere una campagna informativa per sensibilizzare le persone a lavarsi le mani in modo corretto.

Sia sul sito ufficiale di Habilita che sulle pagine social del gruppo (Facebook, Instagram e Youtube) sono presenti in questi giorni una serie di piccoli spot che vedono protagonisti dipendenti e collaboratori dell’azienda sanitaria impegnati a lavarsi le mani. L’hashtag che identifica la campagna informativa di Habilita è #iomilavolemanietu

Qui di seguito i link dove è possibile vedere i mini spot:

