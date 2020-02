Sarà un fine settimana finalmente di pioggia a Bergamo e nella provincia orobica? Ci accompagna a scoprirlo Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Dal fine settimana l’Europa assisterà a una modifica della circolazione generale atmosferica, con un abbassamento del flusso atlantico. Questo comporterà un tipo di tempo a tratti più dinamico anche sulla Lombardia, con la possibilità di qualche precipitazione e deboli nevicate in montagna tra sabato e lunedì. Le temperature sono previste in calo su gran parte della regione fino a metà settimana.

Sabato 29 febbraio 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione con maggiore soleggiamento sulla bassa pianura. Nel pomeriggio nuvoloso sulla pianura orientale, molto nuvoloso o coperto sul resto della regione con qualche debole pioggia su pianure occidentali, Varesotto e zona Lario e deboli nevicate in Valchiavenna, Valtellina e orobie oltre i 1000 metri di quota. Nella sera generale peggioramento con nubi ovunque, deboli precipitazioni diffuse su tutte le pianure (ad eccezione della estrema pianura orientale) e deboli nevicate su Alpi e Prealpi oltre i 700 metri.

Temperature: massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 9 e 11°C.

Domenica 1 marzo 2020

Tempo Previsto: al mattino deboli nevicate residue sull’alta Valtellina oltre 800 metri, qualche debole pioggia sul mantovano, molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione. Al pomeriggio nuvoloso su ovest Lombardia, molto nuvoloso o coperto sulle restanti aree, non si esclude qualche possibile pioggia o debole rovescio sparso su cremonese, mantovano e bresciano, in estensione al comparto prealpino e media Valtellina con deboli nevicate sparse oltre 700 metri. In serata molto nuvoloso su gran parte della regione, residue deboli nevicate sparse su Alpi e Prealpi oltre 700 metri.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 11 e 13°C.

Lunedì 2 marzo 2020

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto su gran parte della Lombardia, tempo in peggioramento con prime precipitazioni sui rilievi e deboli nevicate oltre 1200 metri. Rapida estensione dei fenomeni nel corso della mattina anche a buona parte dei settori di pianura con piogge diffuse, più intense su ovest Lombardia e nevicate sui rilievi oltre i 1300 metri, più deboli sull’alta Valtellina. In serata ancora piogge diffuse in pianura e nevicate oltre 1200 metri in particolare sul comparto orobico.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10°C.