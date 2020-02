Nascoste in cucina cocaina e marijuana: 45enne in manette

Ignaro dell’attenzione che i militari del Comando Stazione Carabinieri di Urgnano da alcuni giorni gli avevano riservato, con controlli sulla sua abitazione in via Colombo 71, nel pomeriggio di venerdì è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio S.S., cittadino albanese di 45 anni, incensurato e nullafacente.

A seguito della perquisizione domiciliare, all’interno del mobile della cucina, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto 30 grammi di cocaina e nel congelatore del frigorifero oltre un etto di marijuana suddivisa in tre diverse buste in cellophane trasparente. E ancora un pezzo di hashish e una sigaretta artigianale contenente analogo stupefacente in un pacchetto di sigarette.

Rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato.

L’arrestato è stato rinchiuso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo al Tribunale di Bergamo.