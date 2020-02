L’omaggio a Celentano o Stefano e Belen a C’è posta per te? La tv del 29 febbraio

Per la prima serata in tv, sabato 29 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza delle quattro puntate di “Una storia da cantare”. Dall’Auditorium Rai di Napoli Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri presentano una puntata dedicata al cantautore Adriano Celentano, il primo ad aver portato il rock’n’roll in Italia. I conduttori faranno da narratori della storia del “Molleggiato”, presentando le testimonianze di attori, amici e volti dello spettacolo che hanno lavorato con lui. Molte saranno anche le interpretazioni dei suoi successi, a partire da “Prisincolinensina in ciusol” del 1972 o “Il ragazzo della via Gluck” del 1966.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la settima puntata di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi. Gli ospiti di stasera saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino: a invitarli il duo comico pugliese Pio e Amedeo, che probabilmente cercheranno di “scroccare” loro dei soldi.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon ed Emily Wickersham. Andrà in onda l’episodio intitolato “Nei panni di un altro”: mentre Bishop, McGee e Torres sono incaricati di catalogare il magazzino delle prove come punizione per aver tenuto nascosto il ritorno di Ziva, il resto della squadra indaga sul ritrovamento di due corpi in un accampamento per senzatetto, con delle ferite su mani e piedi. Uno dei due era un ex militare deceduto per cause naturali, quindi non si tratterrebbe di omicidio.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà la terza delle otto puntate di “Sapiens – Un solo pianeta”. Mario Tozzi torna in prima serata per rispondere alle domande che riguardano la produzione del cibo a livello mondiale: mangiare bistecche inquina più che andare in auto? La produzione in massa di mangime destinato agli allevamenti sta distruggendo il pianeta? Denutrizione e malnutrizione sono due facce della stessa medaglia? Nel corso della puntata si parla anche della devastazione dell’ambiente dovuta alla produzione alimentare.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Chi trova un amico trova un tesoro”, con Bud Spencer e Terence Hill; su Italia1 alle 21.20 “Kung Fu Panda”; su La7 alle 21.15 “Sette anni in Tibet”, con Brad Pitt; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La chiave”, con Stefania Sandrelli; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Nuovi amori”, con Nike Fuhrmann; su Iris alle 21 “Rendition – Detenzione illegale”, con Reese Witherspoon; e su Italia2 alle 21.20 “Gremlins”, con Zach Galligan.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Luca Ronconi. Lo scandalo della parola”. Le ultime parole di Luca Ronconi sul suo spettacolo ‘Lehman Trilogy’ raccolte nel documentario di Felice Cappa. Il maestro racconta il suo ultimo spettacolo, dedicato all’epopea Lehman. Le circostanze postume danno agli argomenti toccati la suggestione della profezia.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders By Agatha Christie”, con Antoine Dulery, Marius Colucci ed Elodie Frenck. Andranno in onda due episodi: nel primo Lampion e Larosière indagano sull’omicidio di una donna. Chi l’ha uccisa e perchè? Nel secondo, durante un’indagine, Laurence viene colpito da una tragedia.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Narcos: Mexico”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite: e poi”.