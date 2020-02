Coronavirus, governo conferma proroga chiusura scuole in Lombardia

Resteranno chiuse per un’altra settimana li scuole in Lombardia ed Emilia-Romagna. A confermarlo il Pirellone dopo un consulto con rappresentanti del governo. L’Esecutivo ha accolto la richiesta dei governatori regionali avanzata venerdì in accordo con un pool di medici e scienziati.

Scuole chiuse, quindi, fino al 7 marzo. Un periodo necessario mantenere le limitazioni anti contagio per altri 7 giorni, salgono a sette i morti positivi al Coronavirus in provincia di Bergamo.

Dovrebbero invece riaprire le scuole nelle altre regioni che la settimana scorsa avevano deciso la chiusura preventiva: Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Il governatore della Liguria Giovanni Toti è pronto a riaprire ma solo se ci saranno le condizioni e la copertura del ministero della Salute.

Sono finite anche le pulizie straordinarie a Napoli e a Palermo dove le scuole dovrebbero riprendere la normale attività.

Intanto, il decreto legge approvato venerdì sera dal Consiglio dei ministri introduce una norma del ministero dell’istruzione che deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell’anno scolastico nelle scuole chiuse per il Coronavirus.