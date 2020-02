Confindustria Bergamo ai partners internazionali delle imprese orobiche: pronti a ripartire

Confindustria Bergamo non sta certo con le mani in mano. In attesa di misure che possano aiutare le imprese a ripartire dopo il duro colpo inferto all’economia italiana dal blocco del coronavirus. Ecco il messaggio in inglese del presidente di Confindustria Stefano Scaglia e l’esortazione di Paolo Piantoni, direttore generale di Confindustria Bergamo, che riportiamo qui di seguito.

“Si sta per concludere una settimana particolarmente delicata per il nostro territorio: sia per le imprese sia per le famiglie. Abbiamo presidiato la situazione creata dalla diffusione del Coronavirus COVID-19 con attenzione e creando una task force interna dedicata al fenomeno, sempre a vostro supporto e che ha condiviso aggiornamenti continui sulla situazione.

Il nostro obiettivo come Confindustria per le prossime settimane è quello di stimolare il Governo a lavorare in maniera coordinata per consentire al nostro Paese di superare questa fase in maniera rapida ed efficace. Stiamo lavorando per una rapida normalizzazione, per mettere in condizione le imprese e i lavoratori di tutti i territori di lavorare in modo proficuo e sicuro a beneficio del Paese, evitando di diffondere sui mezzi di informazione una percezione distorta che rischia di danneggiarci.

Vi invito, a questo proposito, a leggere e condividere le parole del nostro Presidente, Stefano Scaglia, che trovate in questo video e sui nostri canali social. È un messaggio in lingua inglese che vuole essere un segnale forte per i nostri partner internazionali. Bergamo is running!”.