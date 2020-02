Cinque serie tv per passare il tempo

Siamo in un periodo particolare: scuole e università ferme. Cinema, bar e teatri chiusi. Insomma in una situazione che ha praticamente toccato il surreale – alla pari delle migliori scene di film apocalittici – la nostra routine è giunta ad una pausa forzata. Se non sapete come passare le vostre giornate in casa, o avete bisogno di consigli, questo articolo è quello che fa al caso vostro. In questo momento, c’è bisogno di una forza contraria per risollevare gli umori e permetterci di superare questo periodo.

Per questo motivo, vi proponiamo 5 serie – rimedio: storie diverse che vi faranno ridere, emozionare e vi permetteranno di vivere al meglio questi giorni di reclusione.

Grace and Frankie

Grace and Frankie è una commedia americana ideata da Marta Kauffman – creatrice dell’iconica Friends – e Howard J. Morris. La serie è composta da sei stagioni ed è in onda a partire dal 2015. Le protagoniste sono Grace Hanson (Jane Fonda) e Frankie Bergstein (Lily Tomlin). Tutto inizia quando le due donne, amiche da tempo, si ritrovano all’età di settant’anni single, dopo che i due mariti hanno fatto coming out dichiarando di amarsi rispettivamente da anni. Le due amiche dovranno affrontare una nuova vita e ne vedrete davvero delle belle, considerato le loro differenti personalità: una cinica e l’altra un po’ stravagante.

Derry Girls

Per la categoria commedia, questa volta vi consigliamo un prodotto irlandese che vi farà morir dal ridere e nello stesso momento amare le sue protagoniste. La serie irlandese e britannica è idea di Lisa McGee e il titolo: Derry Girls. Siamo intorno agli anni Novanta a Derry. Erin, una giovane ragazza, e le sue amiche Clare e Michelle frequentano una scuola cattolica per sole ragazze. La vicenda ha inizio quando James – il cugino inglese di Michelle – si trasferisce nella città. Le loro pazze vicende hanno come sfondo il conflitto nord-irlandese.

Hunters

Dalla comedy passiamo all’azione, per segnalarvi la nuova serie di produzione Amazon Prime con protagonista Logan Lerman e che vede nel cast nomi del calibro di Al Pacino e Josh Radnor, Ted di How I Met Your Mother. La vicenda è ambientata nel 1977: un gruppo di cacciatori (“hunters”) scoprono che tra la popolazione sono nascosti molti capi nazisti che hanno l’obiettivo di ricreare il quarto Reich negli Stati Uniti. Il loro compito è trovarli e fermarli.

La storia è ispirata da alcune vicende di veri “nazi hunters”, ma non c’è nessuna rappresentazione specifica.

Jack Ryan

Continuiamo con il genere action, proponendovi la serie con protagonista John Krasinski nei panni di Jack Ryan, personaggio nato dalla penna dello scrittore Tom Clancy. La serie conta due stagioni ed è disponibile su Amazon Prime. Jack Ryan è un’analista della CIA, che dopo aver individuato una serie di trasferimenti bancari sospetti, viene mandato in missione verso il Medio Oriente. Dietro questi traffici potrebbe esserci Suleiman, un pericoloso estremista islamico.

His Dark Materials

Concludiamo la lista passando al genere fantasy. His Dark Materials – queste oscure materie – è una serie britannica-statunitense basata sulla trilogia di Philip Pullman.

Siamo in un mondo leggermente diverso dal nostro, dove le anime delle persone hanno la forma di animali “daimon” e camminano a fianco della persona stessa. La protagonista è Lyra Belacqua, una giovane ragazza orfana cresciuta ad Oxford. Quando lei entrerà in possesso di un Aletiometro – uno strumento in grado di ottenere le risposte a qualsiasi domanda – la riterranno il soggetto di un’antica profezia molto antica. E questo sarà l’inizio della sua avventura. Tra il cast da segnalare James Mcavoy e Ruth Wilson.

Adesso rimane solo dirvi: buona visione!