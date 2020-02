A Savona il nome di Yara sulla panchina per le vittime di violenza

Il pensiero di una nostra lettrice, Alessandra Castagna, per Yara Gambirasio: “A qualche giorno dall’anniversario del tuo ritrovamento, ecco che leggo il tuo nome su questa panchina, posta sul lungomare di Borghetto Santo Spirito (Savona) come omaggio indelebile alle donne che come te sono state vittime di violenza. Inaudita, inammissibile, atroce, disumana, vergognosa, ingiusta. Non perdonare la mano di quell’uomo, ma fermala affinché nessun’altro sorriso possa essere spento per sempre e per così poco. Non ti dimenticheremo mai piccola dolce Yara”.