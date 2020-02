L'iniziativa

“Vincere la paura”, Atb lancia il biglietto unico per il 29 febbraio e il 1° marzo

L’iniziativa è stata introdotta in occasione dell’apertura straordinaria delle attività commerciali del centro cittadino per la giornata di domenica 1 marzo, nell'ambito della campagna “Vincere la paura” promossa dal Distretto Urbano del Commercio in collaborazione con il Comune di Bergamo.