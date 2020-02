Siamo alle porte del weekend che ci porta dentro il mese di marzo, che tutti ci auguriamo sia davvero il mese della primavera, della rinascita, sotto molti aspetti. Marco Tarantola ci spiega che tempo farà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Un temporaneo aumento della pressione garantirà venerdì condizioni di cielo soleggiato ovunque, mentre per sabato è atteso l’arrivo in serata di un nuovo sistema nuvoloso, pilotato da una depressione a nord del Regno Unito, che, con traiettoria più occidentale, porterà deboli precipitazioni anche sulle zone di pianura e un po’ di neve si Alpi e Prealpi oltre gli 800/900 metri di quota. Domenica si assisterà ad una giornata parzialmente instabile su buona parte della Lombardia. Per venerdì è atteso un temporaneo rialzo della temperatura dovuto ai venti miti in discesa dalle Alpi, mentre si assisterà ad un calo nel fine settimana.

Venerdì 28 febbraio 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio proseguono condizioni di tempo soleggiato su tutti i settori, con al più il passaggio di un po’ di velature ad alta quota. Dal tardo pomeriggio e nella sera tendenza ad aumento delle nubi a partire da Alpi e Prealpi.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17°C.

Sabato 29 febbraio 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione con maggiore soleggiamento sulla bassa pianura. Nel pomeriggio nuvoloso sulla pianura orientale, molto nuvoloso o coperto sul resto della regione con qualche debole pioggia in arrivo su pianure occidentali, Varesotto e zona Lario e qualche debole nevicata in Valchiavenna, Valtellina e orobie oltre i 1000 metri di quota. Nella sera generale peggioramento con nubi ovunque, deboli precipitazioni diffuse su tutte le pianure (ad eccezione della estrema pianura orientale) e deboli nevicate su Alpi e Prealpi oltre i 900 metri.

Temperature: massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 10 e 12°C.

Domenica 1 marzo 2020

Tempo Previsto: al mattino deboli nevicate residue sull’alta Valtellina oltre 800 metri, molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione. Al pomeriggio nuvoloso su ovest Lombardia, molto nuvoloso o coperto sulle restanti aree, qualche possibile pioggia o debole rovescio sparso su cremonese, mantovano e bresciano, in estensione al comparto prealpino e media Valtellina con deboli nevicate sparse oltre 700 m. In serata molto nuvoloso su gran parte della regione, residue deboli nevicate sparse su Alpi e Prealpi oltre 700 metri.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 11 e 13°C.