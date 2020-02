Un meteorite illumina i cieli del nord Italia: le spettacolari immagini

Erano da poco passate le 10.30 quando una scia luminosa ha illuminato, per una frazione di secondo, i cieli del nord Italia. Si è trattato di un meteorite molto luminoso che ha generato un bagliore non indifferente, che ha senza dubbio attirato l’attenzione di chi in quel momento stava guardando verso l’alto.

Dopo il bagliore, durato davvero pochissimo, è rimasta per qualche secondo una lunga scia bianca generata dal gas, causata proprio dal deterioramento della meteora a contatto con l’atmosfera terrestre.

La scia è stata avvistata soprattutto nel nord Italia, fra Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, e in parte del Centro, specialmente dalle Marche.

Pochi minuti dopo FanoTv ha pubblicato un video in cui è ben visibile la scena del passaggio del meteorite nella provincia di Pesaro e Urbino.