Tentato omicidio a Treviglio: “Nessuna lite per il riscaldamento, mi sono difeso”

In carcere da domenica sera per tentato omicidio, giovedì mattina T. L., indiano di 51 anni, è stato interrogato dal giudice delle indagini preliminari Massimilano Magliacani. Assistito dall’avvocato Manlio Zampetti, l’uomo ha fornito la sua versione dei fatti su quanto accaduto intorno alle 20 nell’appartamento Aler di via Don Bosco a Treviglio che divide con un connazionale e con A. B., pakistano di 25 anni, ora ricoverato all’ospedale di Treviglio in prognosi riservata.

L’indagato, che resta in carcere, ha negato la lite per il riscaldamento e ha spiegato che, tornato dal lavoro ha visto il pakistano già su di giri perché aveva bevuto. Sempre secondo la sua ricostruzione, la vittima lo avrebbe invitato a unirsi, ma lui si sarebbe rifiutato spiegando che non poteva.

A questo punto si sarebbe accesa la discussione tra i due, e il pakistano, sempre secondo l’indiano, avrebbe preso il coltello e lui si sarebbe difeso. Una tesi che potrebbe trovare conferma con le ferite che aveva alla mano.

Ma la ricostruzione stride con quanto aveva riferito ai carabinieri il terzo inquilino, l’altro indiano, che aveva detto di aver visto il suo connazionale vicino al lavandino che lavava l’arma dopo la lite per il riscaldamento.

A questo punto saranno determinanti gli accertamenti sul coltello, soprattutto le impronte per capire chi lo ha impugnato per ultimo. Così come quelli sui vestiti del 51enne, posti sotto sequestro, visto che presentavano evidenti tracce ematiche.

Intanto il pakistano, impiegato come operaio in una ditta manifatturiera della zona, resta ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Treviglio.