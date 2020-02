Teatri chiusi per il Coronavirus? Gli spettacoli in scena sui social

Con i teatri chiusi gli spettacoli sbarcano sui social. È l’iniziativa di Pandemonium Teatro per arrivare al pubblico in questo periodo in cui, per evitare la diffusione del Coronavirus, un’ordinanza regionale d’intesa con il ministero della salute ha sospeso le attività culturali e ricreative.

In una nota la compagnia teatrale bergamasca informa: “Lo staff e gli artisti di Pandemonium Teatro si sono interrogati sulla necessità di una risposta culturale al momento che stiamo vivendo, arrivando alla conclusione che anche se le porte sono chiuse vogliamo comunque dare la possibilità alle famiglie di entrare in teatro! Il fine dell’arte è dimostrare che anche da una situazione di difficoltà possono nascere idee utili che innescano un contagio positivo di leggerezza, entusiasmo e passione. #storiecontagiose è l’hashtag che abbiamo lanciato ieri sui nostri canali social e a partire da oggi alle 17, e poi ogni giorno alla stessa ora almeno fino all’8 marzo, sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook saranno pubblicate storie lette dagli attori di Pandemonium Teatro. La nostra è sia un’alternativa al blocco degli spettacoli, sia una risposta alla paura che dilaga sui media. Volgiamo lo sguardo all’infanzia e all’adolescenza, il pubblico a cui più di 30 anni fa abbiamo scelto di parlare, che a casa da scuola rischia di passare le giornate tra videogame e netflix, offrendo un contenuto dedicato ai bambini che però dice qualcosa anche all’adulto che con lui fruisce della lettura teatrale”.

Per avere ulteriori informazioni accedere alla pagina facebook di Pandemonium Teatro.