Scanzorosciate, 32enne trovato con droga e soldi in auto e casa: arrestato

Da tempo gli agenti della Polizia di Stato stavano tenendo d’occhio i suoi spostamenti a Scanzorosciate, a bordo di una Volkswagen Golf di colore grigio: nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio, dopo averlo seguito, hanno approfittato di una sua sosta al semaforo per una perquisizione.

In auto sono stati trovati 10 grammi di cocaina, occultati nel giubbotto, ulteriori 12 “palline” termosaldate in un vano sotto il volante e 1.195 euro in contanti.

La successiva perquisizione, nell’abitazione di Scanzo, ha permesso di rinvenire altri 55 grammi di cocaina e 2.350 euro: per questi motivi la sezione antidroga della Squadra Mobile ha arrestato H.R., 32 anni, di nazionalità marocchina e già noto agli operatori.

Nella mattinata di venerdì 28 febbraio sarà sottoposto al giudizio per direttissima in tribunale a Bergamo.