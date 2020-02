Le Sardine, Luciana Littizzetto, Al Bano e Romina ad “Amici”: la tv del 28 febbraio

Per la prima serata in tv, venerdì 28 febbraio su Canale5 alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione del serale “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi.

Quest’anno non ci saranno le squadre dei Bianchi e dei Blu, ma tutti i ragazzi si sfideranno tra loro e le singole puntate vedranno la messa in onda rigorosamente in diretta. Come sappiamo non ci saranno neanche i direttori artistici e gli allievi verranno giudicati da una commissione esterna composta da Gabry Ponte, Loredana Bertè e una new entry, ovvero l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada. Come quarto giudice, però non sempre fisso in tutte le puntate, troveremo il cantautore Tommaso Paradiso, ex frontman della band Thegiornalisti.

Stasera, inoltre, ci saranno numerosi ospiti a partire dai fondatori del movimento delle Sardine (ovvero Mattia Santori, Lorenzo Donnoli e Jasmine Cristallo). Altra ospite gradita sarà Luciana Littizzetto che, essendo infortunata, farà dei collegamenti video direttamente da casa sua, come sta succedendo anche a Che Tempo che Fa. Ancora, i ragazzi della scuola, in questa puntata, potranno duettare con un parterre di ospiti d’eccellenza, come Ermal Meta, J-Ax, Ghali, Elisa e le due ex vincitrici del talent Emma e Alessandra Amoroso.

Infine, ospiti fissi di tutte le puntate saranno Al Bano e Romina Power, i quali lavoreranno a stretto contatto con la commissione dei professori (Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens per il ballo e Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli per il canto), in una sorta di torneo interno degli insegnanti, chiamato appositamente “Amici Prof”. Il professore che di puntata in puntata si aggiudicherà questo torneo potrà dare un bonus ad un allievo.

Il direttore artistico di tutto il serale sarà Giuliano Peparini.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle cinque serate del varietà “La Corrida”. Affiancato dalla valletta Ludovica Caramis, Carlo Conti conduce la seconda puntata della nuova edizione della gara dei talenti ideata e portata al successo da Corrado nel 1968 in radio e poi dal 1986 anche in televisione, su Canale 5. Invariata la formula, con i concorrenti che salgono sul palco e propongono al pubblico numeri di qualsiasi genere e disciplina. Dopo le esibizioni, si scatenano pentole, fischietti, campanacci e applausi per dimostrare di aver apprezzato o meno le prove.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”, con Christina Chang, Freddie Highmore e Nicholas Gonzalez. Andranno in onda due episodi intitolati “La prima volta” e “Prove generali”. Nel primo, il dottor Shaun si sente pronto ad affrontare il suo primo intervento da solo, ma il caso si rivela più complicato del previsto. Andrews lo aiuta. Nel secondo, il primario Lim dà carta bianca a Shaun, che se ne approfitta. Intanto, le dottoresse Brown e Reznick indagano sul passato di un paziente.

Diversamente dalla tradizionale collocazione del lunedì sera, RaiTre alle 21.20 proporrà una nuova puntata di “PresaDiretta”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona, dal titolo “Cambiamo la scuola”.

L’ultimo rapporto dell’Ocse Pisa, che valuta i livelli di istruzione degli studenti nel mondo, segnala che gli studenti italiani sono ormai agli ultimi posti per le competenze scientifiche e nella comprensione del testo, leggono e non capiscono. Solo uno su venti sa distinguere i fatti dalle opinioni. Qualcosa nel nostro sistema scolastico non funziona più: la scuola ha smesso di essere un ascensore sociale.

Gli studenti e gli insegnanti chiedono una nuova didattica, capace di superare la lezione tradizionale basata soltanto sulla trasmissione dei contenuti ma che metta al centro lo studente come protagonista attivo del suo percorso di studi.

E poi le testimonianze degli scienziati e pedagogisti che supportano la necessità di innovare la didattica nella nostra scuola.

“PresaDiretta” ha visitato le scuole più innovative, al nord e al sud del Paese. Ma quanti sono davvero gli innovatori delle nostre scuole? Riescono a fare sistema o si tratta di eccezioni?

La trasmissione è andata anche in Finlandia, un modello studiato in tutto il mondo che ha scommesso sugli insegnanti. Con quali risultati?

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 “Red”, con Bruce Willis; su Rai4 alle 21.20 “Bangkok Dangerous – Il codice dell’assassino”, con Nicolas Cage; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Animali feriti”, con Josè Coronado; su La5 alle 21.10 “L’altra donna del re”, con Natalie Portman; su Iris alle 21 “Hereafter”, con Matt Damon; e su Italia2 alle 21.20 “Leatherface – Il massacro ha inizio”, con Finn Jones.

Su Rai5 alle 21.15 spazio ad “Art night – Prospettive su Frank Gehry”, condotto da Alessio Aversa. Il coraggioso progetto per la University of Technology di Sydney è frutto delle grandi fasi della sua creatività, dalla Gehry House al Guggenheim Bilbao. Si proseguirà con “Pedro E. Guerrero: viaggio di un fotografo”. La vita e l’opera di Pedro E. Guerrero.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Body of proof”, con Dana Delany e Jeri Ryan. Andranno in onda due episodi intitolati “Padri e figli” e “Identità”. Nel primo, un ragazzo viene a conoscenza dell’omicidio dei suoi genitori. La squadra rivela segreti che riguardano la sua particolare famiglia. Nel secondo, due giovani ragazze sono coinvolte in un incidente: una non ce la fa, mentre l’altra è in gravi condizioni. Megan si accorgerà poi che le identità delle due ragazze sono state cambiate.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 “Cake star – Pasticcerie in sfida”.