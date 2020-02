Incendio in via Serassi: fumo nero sopra il cielo di Bergamo

Una nube nera visibile a decine di metri di distanza è scaturita in seguito all’incendio di venerdì pomeriggio in via Serassi a Bergamo.

Il rogo, divampato intorno alle 17, avrebbe interessato un magazzino di deposito materiali, anche se non è chiaro di quale genere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco inviati dal comando di via Codussi.