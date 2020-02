Gallera: “La Lombardia propone al governo di prorogare le limitazioni per un’altra settimana”

L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera “proporrà al Governo di prorogare per un’altra settimana le limitazioni già adottate in Lombardia, dalla zona rossa alle altre aree per continuare a contenere la diffusione del Coronavirus”. Questa la prima novità definita dal Pirellone che attende però le risposte del Governo. Un’idea supportata anche dagli esperti infettivologi presenti, compreso Marco Rizzi, direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale Papa Giovanni XXI di Bergamo. Significa che anche le scuole resteranno per il momento chiuse.

Secondo i dati diffusi ad oggi “sono 531 i positivi al Coronavirus in Lombardia, di cui 235 ricoverati e di questi 85 in terapia intensiva”. “La diffusione del virus è circoscritta e l’incidenza è alta solo in alcune aree della regione, pari a circa al 3% della popolazione – ha spiegato l’assessore alla Sanità Giulio Gallera durante la conferenza stampa organizzata per fare il punto sul Coronavirus -. Il Covid-19 per il 90% dei pazienti è facilmente risolvibile, ma nel restante 10% dei casi, soprattutto se anziani o con un quadro clinico compromesso, richiede il passaggio in terapia intensiva. Nelle zone ad alta incidenza, gli ospedali (come Codogno, Lodi, Cremona, Alzano ndr) hanno dovuto affrontare situazioni emergenziali sia per l’elevato numero di casi, sia perché il 10% delle positività riguarda operatori sanitari. Fino a oggi il resto della rete ospedaliera è ancora in grado di dare risposta. Dalle prime evidenze – conclude – ogni soggetto positivo trasmette il Covid-19 ad altre 2 persone (r0=2). Se la diffusione si estende, tutti gli ospedali andranno in crisi non solo per i ricoveri da Coronavirus, ma per tutti i pazienti”.

“La provincia di Bergamo è coinvolta in uno dei focolai regionali – ha illustrato Marco Rizzi -. Ad essere coinvolta la Bassa e Media Valseriana, con un focolaio di trasmissione all’ospedale di Alzano, poi nel Comune di Nembro e altre piccole diramazioni. Al momento non risulta coinvolta l’area metropolitana di Bergamo. Stiamo dunque parlando di Comuni con popolazioni limitate, ma nel giro di sei giorni il numero dei casi è in crescita. Al Papa Giovanni abbiamo predisposto cento posti letto per accogliere i pazienti affetti da Coronavirus o sui quali sono in corso accertamenti, ma cento posti non ci bastano più, considerando che sono saturi anche i posti in terapia intensiva. Con il coinvolgimento degli altri ospedali del territorio riusciamo ad assistere i pazienti, anche quelli senza Coronavirus. Stiamo lavorando su un’ulteriore espansione della nostra capacità di risposta. Contiamo che il prolungamento della misure possa aiutarci a contenere il numero di casi”.

