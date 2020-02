Davide, morto a 17 anni: frenata disperata prima dell’impatto contro il furgone

Un impatto violentissimo contro un furgone, inevitabile nonostante la decisa frenata fatta dalla sua moto: Davide Barcella, 17 anni appena, è morto così nella serata di giovedì 27 febbraio ad Albano Sant’Alessandro.

Tutto è successo in pochissimi, velocissimi istanti: alle 18.30 circa di giovedì 27 febbraio, il 17enne in sella alla sua moto da cross stava percorrendo via Tonale da Seriate in direzione di casa, a San Paolo d’Argon, quando improvvisamente si è visto svoltare davanti un furgone di una azienda di camper che procedeva nella direzione opposta.

Lo scontro contro la fiancata destra del furgone, di fronte al punto vendita Sapore di Mare, è stato violento: il ragazzo, scaraventato a terra, è apparso subito in condizioni disperate.

Sul posto in pochi minuti sono arrivate un’ambulanza e un’automedica: il personale sanitario, nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, ha potuto solo constatare il decesso del giovane. Con loro, per i rilievi del caso, anche una volante della Polizia Stradale di Treviglio.

La salma del 17enne è stata composta nella camera mortuaria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in attesa dell’autopsia disposta dal Pm.

Nel frattempo il conducente del furgone, 52 anni, è stato indagato per omicidio stradale.