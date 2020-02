Dalmine, scontro tra due auto sulla Sp525: coinvolto un mezzo dei carabinieri

Brutto incidente nella mattinata di venerdì 28 febbraio a Dalmine, sulla Strada provinciale 525. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate all’altezza del distributore di benzina, proprio di fronte all’azienda Minipack Torre, intorno alle 9.40.

Lo schianto è stato molto violento, come si può notare dalle foto. Ma, per fortuna, non ha causato feriti.

I mezzi coinvolti sono una Toyota Yaris e una Fiat Punto dei carabinieri.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Dalmine.

La strada, abbastanza trafficata a quell’ora, è stata subito sgomberata e il traffico non sembra aver particolarmente risentito del sinistro.