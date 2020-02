Martina contro Fontana: “L’annuncio con la mascherina, grave danno a cittadini e Paese”

Maurizio Martina, deputato bergamasco del Partito Democratico stigmatizza in un post su Facebook l’annuncio via social del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, di essersi messo in quarantena perché una sua collaboratrice è stata colpita dal coronavirus.

“L’immagine di ieri sera in diretta social del presidente Fontana con una mascherina sul viso è un grave danno ai cittadini e alle imprese lombarde e a tutto il Paese”, scrive Martina.

“Se guidi una regione come la Lombardia in questo momento delicato non puoi agire con questa leggerezza, mentre a fatica si tenta di gestire la situazione con equilibrio. Serve davvero più serietà e meno smania di propaganda”.