Da Albino a Treviglio: Regione Lombardia riconosce 33 attività storiche a Bergamo

“Sono 33 le nuove attività storiche e di tradizione di Bergamo e provincia riconosciute da Regione Lombardia”. Lo annuncia Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del consiglio regionale della Lombardia, a seguito dell’inserimento delle nuove attività nell’elenco regionale.

“Si tratta di un riconoscimento importante – spiega Malanchini -, di un premio ai sacrifici, alla passione e alla caparbietà. Riuscire a resistere in un contesto economico complicato come quello attuale oggi è un grande merito e, in quanto tale, deve essere riconosciuto dalle istituzioni. La Bergamasca – sottolinea – conferma di essere un territorio ricco di tante piccole realtà che con il loro servizio sono diventate nel tempo un valore per le comunità di riferimento”.

– Albino, Trattoria Moro (1961), Storica Attività

– Albino, Gastronomia Morotti (1955), Storica Attività

– Albino, Enoteca (1962), Storica Attività

– Bergamo, Bottega Della Chiave (1969), Bottega Artigiana Storica

– Bergamo, Macelleria Lussana (1954), Storica Attività

– Bergamo, Gioielleria Ruggieri (1970), Storica Attività

– Bergamo, Dal 1938 Leidi Raviolificio Gastronomia (1938), Storica Attività

– Bergamo, Paolo Fiori (1978), Storica Attività

– Bergamo, Bar Circolino (1961), Storica Attività

– Bossico, Ristorante Sette Colli (1961), Storica Attività

– Bottanuco, Alimentari Pasinetti (1949), Storica Attività

– Brignano Gera D’adda, Bar Ristorante San Rocco (1973), Storica Attività

– Castelli Calepio, Fratus Tende (1974), Storica Attività Artigiana

– Cene, Cicli Moto Bazzana (1937), Storica Attività

– Chiuduno, Macelleria Finazzi (1952), Storica Attività

– Colere, Cooperativa Di Consumo Colere (1920), Storica Attività

– Lallio, Facchinetti Angelo S.R.L. (1976), Storica Attività

– Nembro, Ottica Ceroni (1973), Storica Attività

– Osio Sopra, Panificio Testa (1939), Storica Attività Artigiana

– Rovetta, Macelleria Pezzoli (1954), Storica Attività

– Sarnico, Bar Centrale (1970), Storica Attività

– Selvino, Ristorante Sorriso (1975), Storica Attività

– Seriate, Da Franco (1979), Storica Attività

– Serina, La Taverna Rottigni (1941), Storica Attività

– Stezzano, Bar Company (1965), Storica Attività

– Telgate, Trattoria Del Bersagliere (1974), Storica Attività

– Trescore Balneario, Parimbelli Abbigliamento (1925), Storica Attività

– Trescore Balneario, Enoteca Rizzi (1973), Storica Attività

– Treviglio, De Pascalis Barbieri (1953), Storica Attività Artigiana

– Treviolo, Macelleria Carminati (1966), Storica Attività

– Treviolo, Panificio Finazzi (1975), Storica Attività Artigiana

– Urgnano, Ristorante Al Santuario (1979), Storica Attività

– Zanica, Ortofrutta Valietti (1969), Storica Attività