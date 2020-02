Coronavirus, non ha più la febbre la turista bergamasca in ospedale a Palermo

La turista di Gandino che da lunedì è ricoverata all’ospedale Cervello di Palermo con il coronavirus, non ha più la febbre. Le condizioni della 61enne, che con una comitiva di altri 28 bergamaschi era in tour in Sicilia, è in miglioramento ed è in buone condizioni generali come annuncia il bollettino medico dell’Azienda ospedaliera di Palermo.

Non è ufficialmente guarita, ma la sua situazione clinica sta lentamente migliorando, dunque.

Ricordiamo che tra i positivi al coronavirus ci sono il marito della donna, senza alcun sintomo e un architetto, pure lui asintomatico, che facevano parte della stessa compagnia di turisti. Sono, tutti quanti, in isoalemeto all’interno dell’hotel Mercure, chiusi nelle proprie stanze.