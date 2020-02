Coronavirus, la conferma di Nembro e Alzano: “Non è prevista la zona rossa”

“Non è prevista nessuna istituzione di zona rossa sul territorio bergamasco”: lo dicono, forte e chiaro, i sindaci di Alzano e Nembro, Camillo Bertocchi e Claudio Cancelli, attraverso i profili social dei comuni che amministrano, gli stessi che negli ultimi giorni hanno registrato diversi casi di contagio da coronavirus.

“Vi voglio assicurare di nuovo che siamo in contatto costante con l’ATS ossia l’Agenzia della Tutela della Salute di Bergamo – ha scritto Cancelli -. Ancora una volta, diversamente da quanto riportato dagli organi di stampa, non è in previsione la trasformazione in zona rossa della nostra area. Ats ha infatti informato poco fa tutti i sindaci della Valle Seriana per ribadire che ‘i titoli di stampa che riportano la possibile istituzione di una zona rossa nell’area di Alzano sono fuorvianti in quanto si conferma che ad oggi non è prevista nessuna istituzione di zona rossa sul territorio bergamasco. La frase dell’Assessore Gallera è riferita al fatto che Regione Lombardia sta monitorando tutte le aree più interessate dal fenomeno Coronavirus’. L’evoluzione dei dati sul nostro Comune non ha avuto picchi e il numero dei casi positivi rimane contenuto. Vi assicuro che se si prenderanno nuovi provvedimenti, sarete informati. Ma ad oggi non c’è questa previsione. Cerchiamo di mantenere la calma e affidiamoci alle informazioni ufficiali e verificate; non diamo ascolto a titoli roboanti o a chi vuole generare ulteriori tensioni e paure non giustificate. Sono convinto che insieme supereremo questa prova”.

Un chiarimento che ha dato anche il Comune di Alzano Lombardo, col medesimo invito ad affidarsi solo alle notizie confermate a livello istituzionale.