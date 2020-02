Coronavirus, Fontana: “Comprato 4 milioni di mascherine per medici e infermieri”

“Abbiamo acquistato quattro milioni di mascherine e altri presidi per i nostri medici e infermieri, che distribuiremo a partire da venerdì”: lo ha annunciato, in collegamento streaming durante la consueta conferenza stampa pomeridiana, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Posso dare la buona notizia, a cinque giorni dall’inizio dell’emergenza – ha continuato – Lo abbiamo fatto di nostra iniziativa, risolvendo il problema in casa. Abbiamo a cuore la salute di tutti i nostri concittadini e dei nostri medici che in questo periodo si stanno impegnando in modo eccezionale”.

Durante la conferenza stampa, il vicepresidente Fabrizio Sala ha annunciato anche che la Regione busserà alle porte dell’Unione Europea: “Chiederemo un supporto economico e di avere accesso ai fondi. Le misure che oggi mettiamo in atto a livello locale sono a garanzia non solo della nostra regione ma anche di tutta l’Italia, dell’Europa e del Mondo. Lavoreremo a un piano di rilancio del sistema economico lombardo a 360 gradi: per noi l’emergenza deve essere solo uno stimolo a ripartire e rilanciare il territorio”.

La parola è poi passata all’assessore al Welfare Giulio Gallera: “La situazione ora inizia a strutturarsi – ha sottolineato – Nei presidi ospedalieri iniziamo a identificare e gestire in modo più opportuno i ricoverati. I numeri iniziano a darci un profilo più preciso di come si sta sviluppando il virus. Un dato che fa ben sperare è la minor ospedalizzazione: 126 lombardi il 24, 44 il 25 e 39 oggi. Speriamo in una conferma di questa traiettoria discendente. Ad oggi in ospedale ci sono 216 persone, su un totale di 403 positivi al Coronavirus”.