Coronavirus, buone notizie: 37 guariti in Lombardia

Il direttore del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha annunciato giovedì mattina che sono salite a 40 le persone guarite dal virus in Italia, e 37 di queste sono in Lombardia che, ricordiamo, è anche la regione italiana con il maggior numero di casi: 307 di cui 37 guariti.

Il resto dei pazienti è così distribuito nella Penisola: 98 in Veneto, 97 in Emilia Romagna, 11 in Liguria, 3 nel Lazio e in Sicilia, 2 in Piemonte, Toscana e in Campania, una in Abruzzo e a Bolzano.

Il Dipartimento, d’intesa con l’Istituto Superiore di Sanità, ha ridimensionato il numero dei casi accertati: si tratta di 282 pazienti certificati dalla doppia indagine.