Ciclismo su pista, l’Italia di Simone Consonni sfiora il record del mondo nell’inseguimento a squadre

Inizio da sogno per l’Italia di Simone Consonni ai Campionati del Mondo di ciclismo su pista in corso a Berlino.

Nel tempio della disciplina il quartetto condotto dal 25enne di Brembate Sopra ha fermato il cronometro in 3’46″513, frantumando il record italiano e sfiorando il primato mondiale realizzato dalla Danimarca.

Capaci di firmare il quarto tempo in qualificazione, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan (subentrato a Michele Scartezzini) e il portacolori della Cofidis hanno stupito in semifinale contro i campioni europei in carica, sino a quel momento apparsi inarrivabili.

Dopo un avvio confortante, i ragazzi di Marco Villa hanno subito il ritorno della formazione scandinava che è transitata al secondo chilometro con oltre un secondo di vantaggio.

Complice la perdita di un componente per entrambi i team e il lavoro svolto da Ganna, gli azzurri si sono sensibilmente avvicinati, concludendo la propria prova a soli tre decimi dai nuovi detentori a soli 310 millesimi dai nuovi detentori del primato iridato e qualificandosi così alla finale per il bronzo.

“Si tratta di un tempo che ci da morale. Lo abbiamo detto forte e chiaro: noi per Tokyo 2020 ci siamo – ha dichiarato il commissario tecnico Marco Villa -. Bravi tutti gli azzurri, anche il giovane Milan che ha carattere per aver saputo inserirsi in un quartetto di questo livello, nonostante la mancanza di Liam Bertazzo e Davide Plebani”

Prestazione da record anche Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini che hanno trascinato la squadra tricolore al miglior crono italiano di tutti i tempi.

Nel turno preliminare il duo della Valcar-Travel & Service, accompagnato da Martina Alzini e Letizia Paternoster, ha bloccato le lancette dell’orologio in 4”14”255, ottenendo la sesta posizione complessiva e guadagnandosi l’accesso alla sfida con la Germania.

In caso di successo le ragazze guidate da Edoardo Savoldi potrebbero giocarsi un posto sul podio dopo essersi già garantite il pass per i prossimi Giochi Olimpici.

Rammarico invece per Martina Fidanza che, al termine di una gara condotta nel migliore dei modi, non è andata oltre la quinta piazza nello scratch vinto dall’eterna Kirsten Wild.

Brava negli ultimi giri a battezzare la ruota della britannica Laura Kenny, la 20enne orobica si è fatta sorprendere dall’attacco dell’olandese, rimanendo così tagliata fuori dalla lotta per le medaglie.

“Il nostro riferimento era la Kenny e Martina è riuscita a risalire posizioni mettendosi alla sua ruota – ha sottolineato Savoldi -. Purtroppo è mancata un po’ di esperienza nella fase finale della corsa che ha lasciato del rammarico a Martina”.