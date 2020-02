Boltiere, la reazione al Coronavirus: “Tutti dalla stessa parte contro i rischi di contagio”

Come successo in tutta Lombardia, anche il Comune di Boltiere ha dovuto prendere provvedimenti contro il rischio di contagio da Covid-19, meglio conosciuto come “Coronavirus”. Virus che in sole 48 ore nell’ultimo fine settimana ha costretto Lombardia e Veneto ad una massiccia azione contro il contagio.

Anche a Boltiere, come in tanti altri paesi, l’azione non ha mai avuto momenti di sosta. A tal proposito, venendo meno le riunioni e le assemblee popolari, la diffusione delle notizie è potuta avvenire tramite il sito web del Comune e i canali social network ufficiali. Essendo i Sindaci in costante contatto con gli enti sovra comunali e socio-sanitari, sono diventati il riferimento base per le disposizioni da rispettare sullo specifico territorio.

Come facile pensare tutte le attività comunali hanno risentito delle ordinanze ricevute da Regione Lombardia, necessarie come detto per contenere e circoscrivere il virus. Proprio su questo riferisce il Vicesindaco Renato Cavalleri si è dovuto limitare l’accesso al Comune a cinque persone alla volta, ed ad una persona per ufficio. Altre attività, riferisce sempre Cavalleri, sono proseguite normalmente, come ad esempio la posa della nuova illuminazione a LED. Lo stesso vale per il ritiro dei rifiuti che non ha avuto nessuna limitazione, così come riferito dall’assessore Fabrizio Locatelli. In tema ambientale si è però dovuto purtroppo annullare, e rimandare al 2021, l’evento previsto questo weekend di “Puliamo il mare 2”.

Ciò che più ha inciso sulla vita dei boltieresi è senza dubbio la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con la direttiva ministeriale arrivata nella giornata di domenica 23 febbraio. Nonostante questo, riferisce l’assessore Cinzia Begnardi i sistemi comunicativi e la relazione con tutte le figure interessate hanno consentito di gestire l’emergenza con la massima efficacia. Tutte le famiglie sono state raggiunte tempestivamente dalla comunicazione, consentendo loro di potersi organizzare. Si sono tuttavia dovute cancellare e rimandare le attività previste dalla biblioteca e dal Centro Civico.

Altro aspetto importante è, infine, quello del Centro Diurno Integrato. L’assessore di riferimento Savina Mora spiega che il centro ha continuato la propria attività senza problemi, mantenendo attivi tutti i servizi erogati dalla struttura.

Una settimana senza dubbio che ogni cittadino ricorderà per molto tempo, ma per la quale la popolazione ha dimostrato grande senso di responsabilità, così come sottolinea il primo cittadino Osvaldo Palazzini: “da parte del comune di Boltiere e di tutti gli enti ufficiali, la diffusione delle notizie è stata capillare e l’attenzione è stata massima. Prego la popolazione di rimanere sempre in contatto per eventuali nuovi aggiornamenti. Siamo fiduciosi che questa situazione possa rimanere solo un triste ricordo. Mi preme rilevare la grande reazione dei nostri concittadini, la loro attenzione posta in ogni attimo della settimana all’evolversi dello stato di emergenza, senza lasciarsi prendere da facili isterismi. La popolazione di Boltiere ha dimostrato grande senso di responsabilità, di abnegazione e di prontezza nell’adeguarsi alle nuove disposizioni, non ultima la spontanea decisione di non intasare con inutili commenti i social network ufficiali. Ringrazio tutti davvero di cuore!”.