Bergamaschi sugli scudi a Minsk dove si è svolto l’incontro internazionale di atletica leggera dedicato alla categoria Under 20.

Protagonista della spedizione azzurra è stato Federico Manini che ha condotto l’Italia al successo nella staffetta 4×200 mista.

Schierato in compagnia di Dalia Kaddari, Chiara Gherardi e Federico Guglielmi, il portacolori dell’Atletica Cento Torri Pavia ha trascinato i propri compagni di squadra grazie a un’ottima terza frazione che ha consentito loro di superare i padroni di casa della Bielorussia. In grado di fermar il cronometro in 1’32”14, il quartetto tricolore ha stampato il nuovo record nazionale della specialità, oltre a quello della competizione.

Il 19enne di Caravaggio si è messo in luce anche nei 60 metri, terminati in seconda posizione alle spalle dell’Atletica Biotekna Marcon. Dopo aver concluso la propria batteria in 6”85, il velocista orobico si è migliorato in finale di due centesimi mancando di un soffio il personale realizzato un mese fa a Magglingen.

Niente podio invece per Gabriele Tosti (Bergamo Stars Atletica) che non è andato oltre l’ottavo posto nel salto triplo.

Il 18enne di Seriate, già medaglia di bronzo agli ultimi Europei, si è fermato a quota 14,80 metri, misura distante rispetto al primato fissato quasi un anno fa a Saronno.