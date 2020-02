Velazione e Miracolo, le messe di Treviglio saranno trasmesse in diretta Facebook

Novità a Treviglio per quanto riguarda la festa della Madonna delle Lacrime, in programma nel prossimo weekend. Data la sospensione delle celebrazioni in seguito al provvedimento della Regione Lombardia che annulla le messe a causa del Coronavirus, si è trovato un modo alternativo per poter seguire gli eventi.

Come già successo a Spirano, le messe della Velazione e del Miracolo di venerdì 28 e di sabato 29, che saranno a porte chiuse e senza fedeli, verranno trasmesse in diretta grazie alla BCC di Treviglio.

Alle ore 18.30 di venerdì sarà trasmessa “La Vespertina” in diretta sulla pagina Facebook del Santuario di Treviglio-Madonne della Lacrime, sulla pagina Facebook Cassa Rurale BCC Treviglio e sulla pagina Facebook Città di Treviglio.

Sabato, invece, la messa del Miracolo, presieduta dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, sarà trasmessa dalle 8 sulle stesse pagine Facebook.