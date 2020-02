Le gente non parla d’altro, ma in pochi sembrano temere il Coronavirus. Girando per le vie del centro di Bergamo sono molte le persone che si possono incontrare. In via XX Settembre, martedì sera, giovani e meno giovani fanno su e giù come se nulla fosse. Una serata come tante, anche se l’argomento sulla bocca di chiunque è il virus arrivato da qualche giorno anche in Bergamasca. E il parere, quasi unanime, è quello di un “allarmismo eccessivo” per il Covid 19.

Bisogna però fare i conti con i vari provvedimenti presi con l’obiettivo di contenere i contagi. Come quello, molto discusso, della chiusura dei bar dalle 18. Tanti ragazzi sono costretti a uscire dai locali che chiudono e per tutti o quasi si tratta di “una decisione senza senso”.

Per le strade però si incontrano anche persone che “per precauzione”, come dicono loro, indossano una mascherina sulla bocca.