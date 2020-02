L’ironia al tempo del Coronavirus: il video di Mara Salerno diventa virale

Lei è una fotografa bergamasca con la passione per i social e tanta ironia. Di fronte all’allarme per il contagio del coronavirus ha deciso di calarsi con un aplomb degno di Cesara Buonamici e con lo sfondo del TG5 riprendere i bergamaschi con una serie di frasi in dialetto. Così il video di Mara Salerno ha bucato su tutti i social, da Instagram a Facebook, spesso comparendo tra i commenti dei diversi gruppi.

“Non mi aspettavo certo un riscontro di visualizzazioni simile – racconta Mara – il mio video era nato per gioco per prendere in giro alcuni atteggiamenti e commenti allarmati di tutti i miei amici. È un modo per dire: va bene l’emergenza, ma non perdiamo il senno”.