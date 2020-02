Effetto Coronavirus, a Bergamo chiusi negozi e ristoranti cinesi

Anche a Bergamo, come in altre città lombarde, i ristoranti, i negozi e i saloni di bellezza cinesi hanno deciso di chiudere temporaneamente per l’emergenza Coronavirus. La Comunità cinese bergamasca con tutti i dipendenti dei circa cinquanta esercizi commerciali presenti sul territorio Orobico, vista l’ordinanza del 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Prosidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, ha deciso di sospendere temporaneamente l’esercizio delle proprie attività commerciali e lavorative a partire dal 23 febbraio 2020.

La decisione è stata presa con il più ampio spirito di collaborazione per la tutela della salute pubblica, per l’incolumità del personale dipendente e in ossequio ai principi generali della gentile convivenza che da anni si sostanzia nella nostra città.

Con fiducia nelle determinazioni del sindaco Gori e nella convinzione di poter tornare quanto prima operativi e laboriosi, la comunità cinese bergamasca coglie l’occasione per ringraziare la clientela che con rinnovato affetto ci supporta anche in questi giorni difficili.

In un avviso affisso all’esterno del ristorante “Samurai”, a Bergamo in via Clara Maffei (angolo via Angelo Mai) si legge: “In considerazione dei recenti avvenimenti riguardanti la COVID 19 abbiamo deciso di chiudere il locale da questa sera, domenica 23 febbraio,, fino a data da stabilire. Lo facciamo innanzitutto per proteggere i nostri dipendenti, che non dovrebbero essere obbligati a venire al lavoro in questo periodo ma lo facciamo anche per la città: creare un luogo di ritrovo pubblico può sempre aumentare le probabilità di trasmissione del virus. Confidiamo nelle capacità del Comun e edella Provincia nel gestire questa situazione e ci auguriamo di poter tornare operativi il prima possibile. Ringraziamo tutti i nostri clienti che ci hanno supportato in questi giorni difficili”.