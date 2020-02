Coronavirus: turista bergamasca positiva a Palermo, tutta la comitiva negativa

È risultata negativa ai tamponi per il coronavirus tutta la comitiva che viaggiava a Palermo con la turista bergamasca che, al contrario è contagiata dal Covid19.

Nonostante i test abbiano dato esito negativo rimarranno ancora in quarantena all’interno dell’hotel Mercure, a Palermo, i 26 turisti e il personale della struttura sulla base delle disposizioni previste dal protocollo per chiunque sia entrato in contatto con soggetti risultati invece positivi.