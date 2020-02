Coronavirus, Gallera: “259 contagiati, fra loro 4 minori, sospetto un bimbo di Seriate”

Sono quattro in tutto i minorenni risultati positivi al coronavirus in Lombardia. Il primo è ricoverato al San Matteo di Pavia. Tra loro, sotto osservazione, un bambino di Seriate. Nella notte è salito a 259 il numero delle persone contagiate da coronavirus.

L’assessore al Welfare Giulio Gallera lo ha spiegato nella mattina di mercoledì 26 febbraio intervenendo a La7. Si tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata all’ospedale San Matteo, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. Due sono già stati dimessi e gli altri due stanno effettuando gli accertamenti del caso.

Gallera ha ricordato che comunque il virus “ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie”.

La prima ha 4 anni ed è di Castiglione d’Adda e il contagio probabilmente è avvenuto all’ospedale di Codogno, in provincia di Lodi ed è stata ricoverata al San Matteo di Pavia.

La seconda bambina contagiata ha 8 anni ed è la nipote del primo paziente diagnosticato a Limena, in Veneto, ed è probabilmente stato l’uomo a contagiarla. Entrambe le bimbe stanno bene. La bambina di Castiglione d’Adda manifesta una leggera forma di influenza mentre la seconda è asintomatica.