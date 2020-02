Caso diamanti: avviate le procedure per la restituzione

Dopo lunghe negoziazioni, iniziate nell’ormai lontano 2018, a tutela dei consumatori “vittime” dell’acquisto di diamanti a prezzi gonfiati e non riconosciuti come bene di investimento, Federconsumatori Bergamo comunica che sono avviate le procedure per la restituzione ai legittimi proprietari delle pietre preziose attualmente detenute in custodia dal Curatore fallimentare di IDB.

Nei prossimi giorni, spiega il presidente di Federconsumatori Bergamo Umberto Dolci “sarà nostra cura, con la collaborazione dello Studio Legale con il quale assistiamo i nostri Associati, fare in modo che la restituzione avvenga nei tempi brevi e con la massima sicurezza nella consegna”.

Intanto si avvisa “che la procedura per il recupero dei diamanti comporta il coinvolgimento attivo della Banca Popolare di Milano (BPM), alla quale abbiamo chiesto, per chi lo volesse, la

disponibilità all’ulteriore custodia in filiale. Attualmente la Banca sta provvedendo a versare le somme riconosciute a parziale risarcimento delle perdite subìte a coloro i quali hanno accettato le proposte concordate tramite trattative con noi intercorse Si prevede che le operazioni di recupero dei diamanti possano concludersi in 2/3 mesi”.