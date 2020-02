Ambulatori pediatrici: il servizio prosegue, ma solo su appuntamento

Nonostante l’emergenza coronavirus l’Agenzia di tutela della salute (Ats) di Bergamo ha deciso di mantenere attivo il servizio degli ambulatori pediatrici operativi il sabato pomeriggio per l’utenza fino a 14 anni, ma ne modifica le modalità di accesso proprio in considerazione della problematica in corso.

Quindi, in considerazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente di Regione Lombardia emanata il 23 febbraio in tema di coronavirus, il cui obiettivo è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo, a partire da sabato 29 febbraio e sino a data da definire, l’accesso agli ambulatori pediatrici del sabato pomeriggio potrà avvenire esclusivamente su appuntamento telefonico.

L’appuntamento potrà essere richiesto telefonando il sabato durante l’abituale orario di apertura ambulatorio – dalle ore 14.00 alle ore 18.45 – ai seguenti numeri telefonici:

ALBINO tel. 035 – 306.27.22

ALMENNO S.S. tel. 035 – 632.00.21

BERGAMO tel. 035 – 267.65.23

DALMINE tel. 035 – 378.134

CALUSCO D’ADDA tel. 035 – 438.94.18

ROMANO LOMBARDO tel. 0363 – 919.220

SAN GIOVANNI BIANCO tel. 0345 – 273.54

SARNICO tel. 035 – 306.24.44

Il colloquio telefonico prevederà una valutazione preliminare di triage effettuata dal personale sanitario presente in ambulatorio.