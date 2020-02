A San Giovanni Bianco profanata la tomba del partigiano Giuseppe Giupponi

Al cimitero di San Giovanni Bianco è stata profanata la tomba del partigiano Giuseppe Giupponi, morto nel 2016. Nei giorni scorsi qualcuno ha disegnato sulla lapide una svastica e un simbolo inneggiante al fascismo.

In una nota il presidente dell’Anpi Provinciale di Bergamo, Mauro Magistrati, e il presidente dell’Anpi Valle Brembana, Claudio Plevani, scrivono: “L’Anpi provinciale di Bergamo e la Sezione ANPI Valle Brembana ‘Giuseppe Giupponi – Fuì’ esprimono la propria netta e ferma condanna per l’oltraggio e la profanazione della tomba del Partigiano Giuseppe Giupponi. “Fuì” (questo il suo nome di battaglia, ndr) è stato partigiano dell’ 86^ Brigata Garibaldi “Issel”, tra i più illustri e impegnati protagonisti dell’antifascismo bergamasco e della vita democratica della nostra Provincia. Come maestro elementare e amministratore pubblico si è sempre speso perchè l’educazione delle nuove generazioni fosse incentrata sui valori della Resistenza, dell’Antifascismo e della Costituzione. L’oltraggio della tomba del Fuì – avvenuto il 22/02/2020 nel cimitero di San Giovanni Bianco a pochi giorni dalla scomparsa della Partigiana Piera Vitali, “la biondina della Val Taleggio” che tanta commozione e partecipazione ha generato nella comunità di San Giovanni Bianco e non solo – offende la memoria della Resistenza bergamasca e scuote le nostre coscienze. Chiediamo che le forze dell’ordine facciano tutto il possibile perchè i responsabili di tale deturpamento siano individuati e perseguiti dalla Giustizia”.

Giuseppe Giupponi è stato un giovane partigiano della 86^ Brigata Garibaldi “Issel”. Dopo la Liberazione frequentò a Milano il Convitto Scuola Rinascita, ottenne il diploma magistrale e insegnò alle scuole elementari.

Impegnato in una costante opera di promozione della memoria e dei valori dell’antifascismo, è stato dirigente provinciale dell’Anpi, ha guidato per tanti anni la sezione Anpi Valle Brembana ed è stato membro della presidenza onoraria provinciale.

Nella sua vita, inoltre, non ha mancato di dedicarsi alla passione politica: è stato segretario provinciale del Partito Socialista Italiano, esponente della sinistra lombardiana del PSI e del movimento antifascista bergamasco. Nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, tra cui il ruolo di consigliere comunale a San Giovanni Bianco, di presidente della Comunità Montana della Valle Brembana, consigliere provinciale prima all’opposizione e poi assessore alla pubblica istruzione dal 1990 al 1995.